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Кіра Рудик: "Голос" жорстко контролюватиме новопризначеного міністра охорони здоров'я

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Київ, Четвер 20 травня 2021 11:17
Кіра Рудик: "Голос" жорстко контролюватиме новопризначеного міністра охорони здоров'я Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" рік наголошувала на некомпетентності Максима Степанова на посаді міністра охорони здоров'я. Жорстка позиція партії була недаремною - Степанов звільнений.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик з трибуни Верховної ради.

Наступним кроком, за словами Кіри Рудик, має бути призначення адекватного очільника МОЗу, оскільки влада "не має права на четверту помилку". Вона запевняє, що "Голос" буде жорстко контролювати новопризначеного міністра.

"Крок номер три - нам потрібен уряд, який буде розуміти що треба робити. В уряду досі немає стратегії. Тому зміна прізвищ без плану дій не дуже вплине на ефективність. Країні потрібен економічний план виходу з кризи", - заявила Рудик.

Виступ лідерки партії «Голос» Кіри Рудик з трибуни Верховної Ради про план виходу з кризи.

Виступ з трибуни лідерки партії «Голос» Кіра Рудик. Звільнення Степанова – це лише перший крок. Наступні три мають повернути країну на шлях розвитку.

Posted by Голос on Thursday, May 20, 2021

Вона наголосила на необхідності масової вакцинації, що забезпечить колективний імунітет, а також конкретного плану уряду для повернення країни до нормального життя та розвитку.

За її словами, "Голос" не буде підтримувати нових міністрів наосліп. Партія має розуміти, чи готові кандидати до викликів, які на них чекають на посаді.

"Від кожного кандидата на посаду міністра вимагаємо дві речі: фаховий аналіз поточної ситуації, а також план діяльності на посаді як мінімум на півроку", - підкреслила Рудик.

Також, за її словами, "Голос" має більш конкретні вимоги до кандидата на посаду міністра охорони здоров'я, зокрема: нарешті закупити достатню кількість вакцини, організувати масову вакцинацію, забезпечити лікарів та лікарні усім необхідним для роботи.

Нагадаємо, раніше представники "Голосу" неодноразово наголошували, що за час пандемії коронавірусу Максим Степанов не зміг вчасно забезпечити засобами захисту українських медиків, провалив масове тестування населення і вакцинацію, не забезпечив киснем в достатній кількості опорні лікарні.

Як відомо, 18 травня Верховна рада відправила Степанова у відставку.

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