На Кипре по запросу Украины задержали сообщника Жеваго

Правоохранители на Кипре задержали бывшего заместителя главы правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и ГБР .

Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.

Работники ГБР готовят необходимый пакет документов для экстрадиции сообщника Жеваго из Кипра в Украину.

Дело Жеваго

В конце 2022 года бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.

При этом подозрение в уголовном производстве ему объявили еще в сентябре 2019 года. Тогда олигарх не явился на допрос в ГБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве ГБР по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На его имущество наложен арест. Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с Жеваго. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

При этом экстрадиции Жеваго Украина пока добиться не смогла. 30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери (Франция) вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого нардепа.

Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, которое находится в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, который гарантирует основные свободы".

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