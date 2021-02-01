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На Кіпрі стався вибух в центрі вакцинації від коронавірусу

Нікосія, Понеділок 01 лютого 2021 22:27
На Кіпрі стався вибух в центрі вакцинації від коронавірусу
Фото: поліція Кіпру (flickr by Paul)
Автор: Дмитро Левицький

У передмісті Нікосії (Кіпр) ввечері 1 лютого стався вибух в центрі COVID-вакцинації населення. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомило місцеве агентство Cyprus Mail.

Вибух в медичному центрі в районі Латосія, який зараз є пунктом вакцинації, пролунав близько 19:30 за місцевим часом. Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином.

Зараз територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями. Поліція продовжить розслідування інциденту завтра вранці.

Нагадаємо, нещодавно в Румунії сталася пожежа в лікарні для хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули люди.

Як писало РБК-Україна, причиною пожежі в румунській лікарні міг стати обігрівач, який принесла родичка одної з пацієнтів. Жертвами пожежі стали щонайменше 5 людей.

Додамо, ця пожежа в лікарні для COVID-пацієнтів стала другою за останні три місяці у Румунії. В листопаді горіло відділення інтенсивної терапії лікарні в місті Пятра-Нямц.

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