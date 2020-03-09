На Кіпрі підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом

На Кіпрі підтвердили два випадки інфікування новим коронавірусом. Про це повідомляє CNA.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну виступить із заявою для преси о 18:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 березня кількість випадків захворювання коронавірусом в Європейському регіоні становить 9 358, з них 255 - летальні. Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Італії - 5 883.

Також РБК-Україна писало, що за станом на 8 березня в Україні не зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Лабораторія не підтвердила наявність коронавірусу в зразках 6 пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, а також в зразках 14 осіб, які контактували з ними.

Раніше глава спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня. За його словами, упор в боротьбі з коронавірусів в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт".