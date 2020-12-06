Кіпр розширить можливість в'їзду українців з березня 2021 року: названі умови

Кіпр змінить правила допуску для громадян різних країн з березня 2021 року. Україна опиниться "червоній зоні".

Про це повідомляє уряд Кіпру.

З 1 березня 2021 року Кіпр поділить країни на чотири зони, в залежності від приналежності до яких будуть м'якші або жорсткіші вимоги для приїжджаючих з цих держав.

В "зелену" зону потраплять усі країни Євросоюзу. З них туристи можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.

У "помаранчевій" зоні виявляться країни Європейського економічного простору, включаючи Великобританію і Швейцарії. Громадянам цих країн треба при посадці на літак на Кіпр показати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом трьох доби (72 години) до посадки.

В "червоній" зоні будуть країни поза межами Євросоюзу і Європейського економічного простору. Серед цих країн Україна, Ізраїль, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет і Білорусь. Громадянам цих країн треба показати негативний ПЛР-тест перед польотом і зробити ще один тест після прильоту в аеропорту. Самоізоляція не передбачена.

В "сіру" зону потраплять усі країни, що не потрапили в три попередні категорії. З цих країн не можна прилітати туристам. Тільки громадянам Кіпру, іноземцям з видом на проживання і власникам спеціального дозволу. Після прибуття їм треба пройти 14-денну самоізоляцію.

Відзначимо, що зараз з України на Кіпр можуть потрапити окремі категорії: подружжю і неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру з дозволом на проживання, найближчим родичам, людям, які легально працюють на Кіпрі, а також має спеціальний дозвіл від уряду Кіпру або за Віденською конвенцією.

Раніше повідомлялося, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Нововведення вступить в силу 1 березня наступного року.