Кіпр може відкритися для мандрівників з України. Але є нюанси

"У зв'язку з поширенням низкою українських ЗМІ інформації про можливе відкриття кордонів Кіпру для туристів з України з 1 квітня 2021, роз'яснюємо, що з 1 березня 2021 на Кіпрі введено розподіл країн світу за окремими категоріями (зонами) з точки зору дотримання обов'язкових умов для в'їзду на територію Кіпру", - йдеться в повідомленні.

Належність країн до відповідних зон переглядається щотижня, але на 25 березня Україна "сірій зоні", яка фактично дозволяє в'їзд тільки громадянам та резидентам Кіпру.

"Офіційного підтвердження кіпрської сторони про переведення України з 1 квітня в іншу категорію країн не оприлюднювалося", - зазначили в посольстві.

У разі переведення України в "червону зону" будуть застосовуватися наступні вимоги: