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Кіпр анулює "золоті паспорти" чотирьох росіян, які потрапили під санкції, - Reuters

Фото: Кіпр анулює "золоті паспорти" чотирьох росіян, які потрапили під санкції (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Кіпру має намір анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції. Зокрема, тих, хто отримав кіпрське громадянство за інвестиційною схемою, припиненою в кінці 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Імена цих людей не були розкриті, але вони входять до списку з більш ніж 800 осіб, проти яких Європейський союз ввів санкції після вторгнення Росії в Україну і які вважаються близькими до президента Росії Володимира Путіна.

Одне з джерел видання заявило, що загальне число паспортів, які будуть анульовані, становить 21, включаючи утриманців росіян, які потрапили під санкції.

Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей, в період з 2007 по серпень 2020 року.

Вони були серед 6 779 осіб, які отримали громадянство за інвестиції в розмірі не менше 2 млн євро. Пізніше комісія з розслідування встановила, що ця схема працювала в правовому вакуумі понад десять років без належного нагляду.

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