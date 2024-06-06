Киперман заявил, что не имеет отношения к адвокату, который якобы предлагал взятку

По их словам, в ряде публикаций этот факт безосновательно связывается с именем Кипермана, поскольку вроде бы предложение взятки имело место в уголовном производстве, которое касается его прав.

"Адвокат, о котором указано в масс медиа, не оказывал и не оказывает никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключалось договоров правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, работающий в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", - говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

В ней также отмечается, что события по предложению или попыткам предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

"Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал уведомления о подозрении в этом производстве установленным законом способом. В настоящее время уполномоченные адвокаты господина Михаила Кипермана изучают соответствующие материалы для формирования обоснованной юридической позиции и защиты прав в пределах действующего законодательства", - сказали адвокаты.

Они также отметили, что Киперман осуждает любые незаконные способы воздействия на следствие или суд: "В случае подтверждения вины таких лиц они, безусловно, должны понести соответствующую юридическую ответственность".