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Киперман заявил, что не имеет отношения к адвокату, который якобы предлагал взятку

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Бизнесмен Михаил Киперман заявил, что узнал из СМИ, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на предложения предоставить взятку разоблачили адвоката Алексея Носова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его адвокатов.

По их словам, в ряде публикаций этот факт безосновательно связывается с именем Кипермана, поскольку вроде бы предложение взятки имело место в уголовном производстве, которое касается его прав.

"Адвокат, о котором указано в масс медиа, не оказывал и не оказывает никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключалось договоров правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, работающий в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", - говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

В ней также отмечается, что события по предложению или попыткам предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

"Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал уведомления о подозрении в этом производстве установленным законом способом. В настоящее время уполномоченные адвокаты господина Михаила Кипермана изучают соответствующие материалы для формирования обоснованной юридической позиции и защиты прав в пределах действующего законодательства", - сказали адвокаты.

Они также отметили, что Киперман осуждает любые незаконные способы воздействия на следствие или суд: "В случае подтверждения вины таких лиц они, безусловно, должны понести соответствующую юридическую ответственность".

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