Бросили самые большие силы. Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут, - Маляр

Российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружений. Однако любые попытки врага окружить город терпят неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Чиновница рассказала, что захватчики не способны удерживать ту линию фронта, которую заняли, поэтому выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий.

"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили и на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у него это не получается", - отметила Маляр.

В то же время заместитель главы Минобороны указала, что, несмотря на провалы наступательных операций военно-политическое руководство РФ все еще "ставит задачу до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области".