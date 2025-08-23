ua en ru
Конечная цена электроэнергии для промышленности осталась конкурентной после изменения прайс-кепов, - эксперт

Суббота 23 августа 2025 20:36
Конечная цена электроэнергии для промышленности осталась конкурентной после изменения прайс-кепов, - эксперт Фото: Конечная цена электроэнергии для промышленности осталась конкурентной после изменения прайс-кепов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию, вступивший в силу в конце июля, не вызвал автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Пересмотр верхней границы прайс-кэпа позволил увеличить объем импорта из ЕС в 2,3 раза и покрыть дефицит. Это решение НКРЭКУ приняла с единственной целью - не допустить отключений потребителей из-за возможного дефицита в энергосистеме в вечерний пик потребления и обеспечить надежность поставок для промышленности. Изменение прайс-кепов не означает автоматического повышения цен", - пояснил Омельченко.

Специалисты отмечают, что летом сравнение украинских цен на рынке "на сутки вперед" с европейскими может быть обманчивым из-за разной структуры генерации в государствах континента и сезонного профицита солнечной электроэнергии в ЕС.

При этом, по словам Омельченко, конечная цена для украинской промышленности остается сравнительно конкурентной.

"Конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине составляет 164 евро, что соответствует среднему значению по ЕС. Это притом, что, в отличие от Украины, ни одна энергосистема стран ЕС не была разрушена российскими атаками. Для сравнения: конечная цена в Германии составляет 257 евро, в Румынии - 195 евро, а в Польше - 194 евро", - сказал он.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил, что пересмотр предельных цен позволяет отслеживать поведение рынка и постепенно готовиться к их отмене.

По его словам, если цены будут оставаться стабильными даже в более широких пределах, система сможет перейти к полноценной работе без регуляторных барьеров.

