"Конец ископаемому топливу" и приклееные ступни. Экоактивисты прервали полуфинал US Open

Полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису между американкой Кори Гауфф и Каролиной Муховой из Чехии пришлось остановить почти на час из-за акции климатических активистов на трибунах Стадиона Артура Эша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
На старте второй партии поединка трио экологических активистов устроили акцию протеста на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.
Протестующие относятся к движению Extinction Rebellion. Своей акцией они попытались привлечь общественное внимание к проблеме глобального потепления, спровоцированной ископаемым топливом. Все трое одели футболки с надписью End Fossil Fuels ("Конец ископаемому топливу"), а один из активистов даже приклеил ступни к полу.
Служба безопасности US Open потратила около 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В конце концов их вывели со стадиона и передали в руки полиции Нью-Йорка. Пока неизвестно, по какой статье протестующим выдвинут обвинения.
Спикер Extinction Rebellion Майлз Грант после акции рассказал, что изменение климата влияет и на спорт. Он отметил, что каждый год средняя температура на престижных теннисных турнирах растет, увеличивая опасность для спортсменов и болельщиков. Средняя температура на US Open этого года – на 10 градусов выше нормы.
К слову, американка Гауфф обыграла Мухову в двух сетах и встретится с Соболенко в финале.
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