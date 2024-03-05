Конец сказки Лунина. Основной вратарь "Реала" неожиданно возобновил тренировку с командой

31-летний кипер занимается с основой "сливочных". Наставник мадридцев Карло Анчелотти допустил возвращение Куртуа в ворота в середине апреля.

Куртуа получил тяжелую травму в начале августа. Тогда бельгийский вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке. "Реал" экстренно подписал на роль основного вратаря Кепу Аррисабалагу, но того вытеснил из основы Лунин.

В декабре и начале января Анчелотти применял ротацию голкиперов. Однако после финала Суперкубка Испании против "Барселоны" (4:1) окончательно сделал украинца основным. Он должен был сохранить эту роль до конца сезона, поскольку ранее возвращение Куртуа прогнозировали на лето.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

В общей сложности провел за "Реал" 37 матчей во всех турнирах, 13 из них – "сухие". В составе гранда завоевал чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.