Конец сказки Лунина. Основной вратарь "Реала" неожиданно возобновил тренировку с командой

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вернулся к занятиям с первой командой мадридского "Реала". До его травмы страж ворот сборной Украины Андрей Лунин был дублером бельгийца.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Madrid Universal.
31-летний кипер занимается с основой "сливочных". Наставник мадридцев Карло Анчелотти допустил возвращение Куртуа в ворота в середине апреля.
Куртуа получил тяжелую травму в начале августа. Тогда бельгийский вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке. "Реал" экстренно подписал на роль основного вратаря Кепу Аррисабалагу, но того вытеснил из основы Лунин.
В декабре и начале января Анчелотти применял ротацию голкиперов. Однако после финала Суперкубка Испании против "Барселоны" (4:1) окончательно сделал украинца основным. Он должен был сохранить эту роль до конца сезона, поскольку ранее возвращение Куртуа прогнозировали на лето.
Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.
Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.
В общей сложности провел за "Реал" 37 матчей во всех турнирах, 13 из них – "сухие". В составе гранда завоевал чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.
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