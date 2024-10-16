Конец эры нефти и падение цен: МЭА прогнозирует новый век в энергетике

"В истории энергетики мы были свидетелями века угля и века нефти, а теперь мы стремительно приближаемся к веку электричества", - сказал в интервью агентству Bloomberg исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По его словам, за исключением крупных геополитических конфликтов, мир вступит в период, "когда цены испытают значительное понижательное давление".

"Мир готов войти в новый контекст энергетического рынка во второй половине этого десятилетия, поскольку базовые рыночные балансы для нефти и газа ослабевают", - отметил Бироль.

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Это стало бы поворотным моментом по сравнению с началом десятилетия, когда резкий рост цен на энергоносители после вторжения России в Украину в 2022 году привел к жестокой волне инфляции. Цены уже показали некоторые признаки охлаждения: фьючерсы на сырую нефть упали на 20% с максимумов этого года до менее чем 75 долларов за баррель, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Агентство подтвердило свою точку зрения, что спрос на нефть и газ достигнет плато в этом десятилетии. Тем не менее, поставки нефти растут на фоне новых объемов добычи в США, Бразилии, Канаде и Гайане, и надвигается "волна" проектов по производству сжиженного природного газа.

Согласно отчету, "огромное добавление" около 270 млрд кубометров новых мощностей СПГ запланировано к 2030 году. Даже некоторые чистые энергетические технологии, такие как солнечная фотоэлектричество, будут иметь избыток.

"Все готово для рынка покупателей", - сказал Бироль.

Падение цен на нефть та газ

Согласно отчету, цены на сырую нефть могут и дальше колебаться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель, но только в том случае, если ОПЕК и ее союзники еще больше ограничат добычу.

Под руководством Саудовской Аравии ОПЕК+ уже сдерживает рекордные резервные мощности в размере около 6 миллионов баррелей в день после серии сокращений добычи. По прогнозам МЭА, к 2030 году этот уровень достигнет 8 миллионов баррелей.

"Рост электромобилей, возглавляемый Китаем, ставит производителей нефти в неудобное положение", - говорится в отчете.

По данным МЭА, в прошлом году в мире был достигнут рекордно высокий уровень чистой энергии, включая более 560 гигаватт (ГВт) возобновляемой мощности. Ожидается, что в 2024 году в чистую энергию будет инвестировано около 2 триллионов долларов, что почти вдвое превышает сумму, инвестированную в ископаемое топливо.

"Во второй половине этого десятилетия перспектива более обильных - или даже избыточных - поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, перенесет нас в совершенно иной энергетический мир", - заявил Бироль.

В сценарии, основанном на текущей политике правительства, мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 года на уровне чуть менее 102 миллионов баррелей в сутки, а затем к 2035 году снизится до уровня 2023 года в 99 миллионов баррелей в сутки, в основном из-за снижения спроса со стороны транспортного сектора по мере увеличения использования электромобилей.

Избыток мощностей СПГ, по всей видимости, приведет к созданию очень конкурентного рынка, по крайней мере до тех пор, пока он не будет устранен, при этом цены в ключевых регионах-импортерах составят в среднем 6,5-8 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) к 2035 году, говорится в отчете.

Цены на СПГ в Азии, считающиеся международным ориентиром, в настоящее время составляют около 13 долларов за млн БТЕ.