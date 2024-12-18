Конец зависимости Европы: в Госдепе США приветствуют завершение транзита российского газа

Окончание контракта на транзит газа РФ через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Голосу Америки ".

"Я действительно на это надеюсь", - сказал он.

Комментируя давление на Украину, чтобы она продолжила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

Заместитель госсекретаря США приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах, и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Американский чиновник не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.

"Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - удивляется Пайетт.

Для того, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны, США и союзники будут увеличивать санкции, заверил Пайетт.

Попытки друзей Путина продлить транзит

Контракт Украины и России по транзиту газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину - до 4%.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил по телефону об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Фицо сказал, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.

Шмыгаль отверг возможность продления соглашения с "Газпромом". Он, однако, заявил: "Если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого другого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы достичь соответствующей договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации".

Во вторник ряд компаний Венгрии, Словакии, Австрии и Италии обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором сетуют, что завершение сделки "приведет к повышению цен для потребителей в Европе" и "усложнит поставки газа".

О том, что ЕС готовится к завершению контракта, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен. Он сказал, что его основным приоритетом является "полностью разорвать энергетические связи ЕС и России".