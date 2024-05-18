С какими болезнями могут мобилизовать в Украине

С сегодняшнего дня, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Вместе с ним изменяются критерии определения пригодности военнообязанного. Минобороны утвердило список болезней, с которыми могут призвать на фронт или на службу в тылу.

РБК-Украина в материале ниже собрало подробный перечень заболеваний, с которыми могут мобилизовать.

При подготовке использовался текст приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Степени пригодности к службе. Что изменилось

Согласно положениям нового закона о мобилизации, все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. После этого ТЦК может направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения степени пригодности к службе по состоянию здоровья.

Комиссия будет давать заключение на основании обновленного перечня болезней Минобороны. В данном документе расписано, в каких случаях человека могут признать:

пригодным;

непригодным с исключением из воинского учета;

временно непригодным, требующим лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;

временно непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев;

пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях (ВВУЗ), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Важно также отметить, что от 4 мая 2024 года в Украине был отменен статус "ограниченно пригодного". Лица с такой отметкой в военно-учетных документах должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля 2025 по соответствующему направлению от ТЦК.

Список заболеваний, с которыми могут мобилизовать

Новое расписание болезней содержит несколько тысяч диагнозов, и в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.

Подробнее о заболеваниях, с которыми точно не мобилизуют, можно прочесть в отдельном метариале.

Ниже приводим перечень диагнозов, когда ВЛК будет предоставлять статус полностью годного или пригодного к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Статус "пригодный" будут предоставлять лицам, имеющим:

остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;

разных локализаций; хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;

или без нарушения функции; болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.

Пригодными к службе в тылу (в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны) ВЛК будет признавать лиц с таким диагнозом:

клинически излеченный туберкулез ;

; хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций ;

; болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Новообразования

Диагнозы для предоставления статуса "пригодный":

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей и миелодиспластический синдром – заболевания в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

после проведенного специфического лечения; доброкачественные новообразования всех локализаций – с незначительными нарушениями функций.

Пригодные к службе в тылу, диагнозы:

злокачественные новообразования всех локализаций – с остояния после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи;

первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи; злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей и миелодиспластический синдром – медленно прогрессирующие и не прогрессирующие с умеренными и незначительными нарушениями;

с умеренными и незначительными нарушениями; доброкачественные новообразования всех локализаций – с умеренными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Анемии, нарушения свертывания крови, пурпуры, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов; некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Статус "пригоден" – болезни медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями ;

; Пригодны к службе в тылу – болезни медленно прогрессирующие с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ

Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований); все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).

При наличии этих болезней:

Статус "пригодный" предоставляется – в случае незначительных нарушений функций или без нарушений функций;

или без нарушений функций; Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" предоставляется – когда наблюдаются стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;

последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы; Статус пригодного для службы в тылу – в случае легких психических проявлений.

Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.).

При наличии этих диагнозов:

Статус пригодного к службе в тылу – при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами.

Эндогенные психозы (шизофрения, шизотипическое расстройство, хронические бредовые расстройства, острые и транзиторные психические расстройства, шизоаффективные расстройства, маниакальный эпизод, биполярное аффективное расстройство, стойкие и другие расстройства настроения (аффективные).

При наличии этих диагнозов:

Статус пригодного к службе в тылу – при расстройствах настроения (аффективные) с редкими приступами и длительными промежутками полного клинического здоровья.

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" предоставляется – при легких психических расстройствах с выходом в выздоровление ;

; Статус пригодного к службе в тылу – при умеренно выраженных, длительных или повторных психических расстройствах.

Поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций; расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте; расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием.

При наличии этих диагнозов:

Статус пригодного для службы в тылу – когда симптомы умеренно выражены с неустойчивой компенсацией или компенсированы.

При постановке диагноза умственная отсталость легкой степени ВЛК будет давать статус пригодного к службе в тылу.

Болезни нервной системы

Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций и без нарушений функций;

и без нарушений функций; Статус пригодного к службе в тылу – при умеренных нарушениях функций.

Болезни центральной нервной системы; их последствия (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – когда болезнь медленно прогрессирующая с незначительными нарушениями функций ;

; Статус пригодного к службе в тылу – болезнь медленно прогрессирующая с умеренными нарушениями функций.

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна, в том числе апноэ сна).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – при эпизодических и пароксизмальных расстройствах с незначительными нарушениями функций органов и систем;

с незначительными нарушениями функций органов и систем; Статус пригодного к службе в тылу – при эпилепсии с единичными и редкими (судорожными и безсудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений.

Болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), (дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, лю и др.).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций и без нарушений;

и без нарушений; Статус пригодного к службе в тылу – при умеренных нарушениях функций.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни век, слезного аппарата, орбиты и конъюнктивы, пороки их развития.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век , слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, , слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз; Статус пригодного к службе в тылу – выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, орбиты, конъюнктивы глаза или умеренно выраженные на обоих глазах; резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах.

Болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточный аппарат.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу или незначительно выраженные на обоих глазах;

на одном глазу или незначительно выраженные на обоих глазах; Статус пригодного к службе в тылу – резко выраженные с прогрессирующим, значительно выраженным снижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выражены на обоих глазах.

Статус пригодного к службе в тылу будет предоставляться по диагнозу отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения.

При наличии всех форм глаукомы:

Статус "пригоден" – офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

Статус пригодного к службе в тылу – глаукома в развитой стадии на одном глазу; в начальной стадии одного или обоих глаз.

Зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, являются основанием для предоставления статуса пригодного к службе в тылу в случае наличия стойкого паралича двигательных мышц при отсутствии диплопии; содружественного косоглазия при отсутствии бинокулярного зрения.

Нарушения рефракции и аккомодации (гиперметропия, миопия, астигматизм, анизометропия, пресбиопия и др.).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр ;

или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах ; Статус пригодного к службе в тылу – близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр.

Расстройства зрения и слепота (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – дихромазия, аномальная трихромазия любого типа;

любого типа; Статус пригодного к службе в тылу – острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5; острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Болезни уха и сосковидного отростка

Статус "пригодный" предоставляется при наличии:

болезни наружного уха (перихондрит, приобретенный стеноз и другие);

односторонний или двусторонний средний отит, не сопровождающийся неполной эпидермизацией и/или с грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;

остаточные явления болезней среднего уха и сосцевидного отростка;

вестибулярно-вегетативные расстройства средней и легкой степени тяжести;

меньевидные состояния;

стойкая чувствительность к вестибулярным раздражителям;

среднетяжелая двусторонняя тугоухость (при определенных показателях тональной шкалы);

глухота или глубокое нарушение слуха на одно ухо и тугоухость среднетяжелой степени слуха на другое (при определенных показателях тональной шкалы);

односторонняя глухота уха/глубокое нарушение слуха при сохранении уровня порогов слуха по всей тональной шкале до 15 дБ на другое ухо (при определенных показателях тональной шкалы);

односторонние или двусторонние прогрессирующие нарушения слуховой функции;

тяжелое нарушение слуха на одно ухо и тугоухость среднетяжелой степени на другое (при определенных показателях тональной шкалы).

Статус пригодного к службе в тылу – двусторонняя тяжелая тугоухость (вычисленное среднеарифметическое значение порогов слуха на частотах 0,5; 1; 2 и 4 кГц по данным пороговой тональной аудиометрии находится в пределах 65-80 дБ).

Болезни системы кровообращения

Некоронарогенные болезни сердца, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных недостаточностью.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – при наличии объективных данных без сердечной недостаточности ;

; Статус пригодного к службе в тылу – с сердечной недостаточностью I-IIА стадии.

Гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия.

Статус "пригоден" – если диагностирована гипертоническая болезнь I стадии;

Статус пригодного для службы в тылу – гипертоническая болезнь III стадии без необратимых структурных поражений органов-мишеней; гипертоническая болезнь II стадии.

Ишемическая болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнение); хроническая ишемическая болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – сердечная недостаточность I стадии;

Статус пригодного к службе в тылу – с сердечной недостаточностью IIА стадии.

Цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматичное) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмбол , сонной, позвоночной артерий; церебральный атеросклероз; гипертензивная энцефалопатия;

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций;

нарушениях функций; Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Болезни артерий, артериол и капилляров; приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус; болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с незначительными нарушениями кровообращения и функций; при наличии объективных данных без нарушений кровообращения и функций – предоставляется статус пригодного для службы в тылу.

Все формы геморроя:

Статус "пригоден" – с редкими обострениями при успешном лечении;

Статус пригодного для службы в тылу – с выпадением узлов 2-3 стадии.

Болезни органов дыхания

Полностью пригодными будут признавать при наличии таких заболеваний: полипозные, негнойные или гнойные синуситы; парезы и параличи гортани с умеренным нарушением функции голосообразования и дыхания; спастическая дисфония средней тяжести; хронический декомпенсированный тонзиллит; стойкое расстройство барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перепонки с нарушением носового дыхания.

Если у человека диагностирован хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь; болезни легких, вызванные внешними агентами, пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких; хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания, абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие, ВЛК будет предоставлять статус:

Пригоден – когда есть н езначительные нарушения функции внешнего дыхания или без нарушений;

или без нарушений; Пригоден к службе в тылу – с умеренными нарушениями функции внешнего дыхания.

Больных интермитирующей бронхиальной астмой будут признавать полностью пригодными.

Если диагностирована персистирующая бронхиальная астма средней тяжести; легкая персистирующая бронхиальная астма – статус пригодного для службы в тылу.

Болезни органов пищеварения

Военнообязанный будет признан полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

Множественный осложненный кариес зубов;

Пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций;

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций ;

; Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

нарушениями функций; болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций ;

; Грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Статус пригодного к службе в тылу (военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны будут предоставлять лицам с такими болезнями органов пищеварения):

Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функции;

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с умеренными нарушениями функций;

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;

Болезни печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:

Ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита; красный плоский лишай;

Все формы гнездового облысения и витилиго; ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке;

Статус пригодного к службе в тылу:

Распространенный псориаз, часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы, диффузный нейродермит (атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная волчанка, фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, рецидивирующая многоформная эритема.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставное поражение колена и других суставов; болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча; остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей, приобретенное плоскостопие; фибробластические нарушения.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии):

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Болезни мочеполовой системы

Гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными и незначительными нарушениями функций без почечной недостаточности.

Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретри.

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и фимоз .

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Болезни молочной железы (фибрознокистозная мастопатия, кисты молочных желез, аденоматоз, эктазия протоков, гипертрофия молочных желез, мастодинии, выраженный птоз).

Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;

Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы).

Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;

Пригодне к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста. половых органов и т.п.).

Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;

Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Врожденные пороки развития органов и систем; целиакия; врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной систем; хромосомные аномалии.

Пригодные – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;

Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Травмы, отравления

Переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти; травмы носа, уха, губы и полости рта; повреждение структур слуховой системы; травмы глаза и орбиты; травмы горла, трахеи, гортани; внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы); травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов

Пригодные – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;

Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, срыв, срыв, срыв; и кровоизлияние спинного мозга).

Статус "пригоден" – если нарушений функций нет;

Статус пригодного для службы в тылу – с незначительными нарушениями функций.

Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если нарушений функций нет;

Статус пригодного для службы в тылу – с незначительными нарушениями функций.

Травмы верхних и нижних конечностей (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения или без них;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Термические и химические ожоги; отморожение; тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизм групп патогенности, особенно опасных инфекционных болезней.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без них; акубаротравма легкой степени;

статус пригодного к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций; акубаротравма средней степени тяжести

Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами; токсическое действие алкоголя, органических растворителей, углеводородов, разъедающих, дезинфицирующих средств, газов, дымов и паров, пестицидов, продуктов питания, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых.

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без них;

Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.

Другие болезненные проявления

Расстройства вегетативной нервной системы (идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность – синдром Брэдбери-Эглстона)) с синкопальными состояниями; семейная дизавтономия (Райли-Дея); многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).

При наличии этих диагнозов:

Статус "пригоден" – если есть стойкие умеренно выраженные вегетативные расстройства;

Статус пригодного для службы в тылу – стойкие значительно выраженные вегетативные проявления.

Умеренное заикание или недоговорение, что делает речь недостаточно выразительной – статус "пригоден".

Заикание с захлебыванием высокой степени, охватывающее весь языковой аппарат и делающее речь мало понятной; ангиотрофоневроз конечностей I-II стадии; неорганический энурез – статус пригодного для службы в тылу.