С какими болезнями могут мобилизовать в Украине
С сегодняшнего дня, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Вместе с ним изменяются критерии определения пригодности военнообязанного. Минобороны утвердило список болезней, с которыми могут призвать на фронт или на службу в тылу.
РБК-Украина в материале ниже собрало подробный перечень заболеваний, с которыми могут мобилизовать.
При подготовке использовался текст приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Степени пригодности к службе. Что изменилось
Согласно положениям нового закона о мобилизации, все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. После этого ТЦК может направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения степени пригодности к службе по состоянию здоровья.
Комиссия будет давать заключение на основании обновленного перечня болезней Минобороны. В данном документе расписано, в каких случаях человека могут признать:
- пригодным;
- непригодным с исключением из воинского учета;
- временно непригодным, требующим лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
- временно непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев;
- пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях (ВВУЗ), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Важно также отметить, что от 4 мая 2024 года в Украине был отменен статус "ограниченно пригодного". Лица с такой отметкой в военно-учетных документах должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля 2025 по соответствующему направлению от ТЦК.
Список заболеваний, с которыми могут мобилизовать
Новое расписание болезней содержит несколько тысяч диагнозов, и в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.
Подробнее о заболеваниях, с которыми точно не мобилизуют, можно прочесть в отдельном метариале.
Ниже приводим перечень диагнозов, когда ВЛК будет предоставлять статус полностью годного или пригодного к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу.
- Инфекционные и паразитарные заболевания
- Новообразования
- Болезни крови и кроветворных органов
- Болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ
- Расстройства психики и поведения
- Болезни нервной системы
- Болезни глаза и придаточного аппарата
- Болезни уха и сосковидного отростка
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни мочеполовой системы
- Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
- Травмы, отравления
- Другие болезненные проявления
Инфекционные и паразитарные заболевания
Статус "пригодный" будут предоставлять лицам, имеющим:
- остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;
- хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;
- болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.
Пригодными к службе в тылу (в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны) ВЛК будет признавать лиц с таким диагнозом:
- клинически излеченный туберкулез;
- хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;
- болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.
Новообразования
Диагнозы для предоставления статуса "пригодный":
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей и миелодиспластический синдром – заболевания в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
- доброкачественные новообразования всех локализаций – с незначительными нарушениями функций.
Пригодные к службе в тылу, диагнозы:
- злокачественные новообразования всех локализаций – состояния после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи;
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей и миелодиспластический синдром – медленно прогрессирующие и не прогрессирующие с умеренными и незначительными нарушениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций – с умеренными нарушениями функций.
Болезни крови и кроветворных органов
Анемии, нарушения свертывания крови, пурпуры, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов; некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
- Статус "пригоден" – болезни медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями;
- Пригодны к службе в тылу – болезни медленно прогрессирующие с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ
Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований); все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).
- Статус "пригодный" предоставляется – в случае незначительных нарушений функций или без нарушений функций;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Расстройства психики и поведения
Органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" предоставляется – когда наблюдаются стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;
- Статус пригодного для службы в тылу – в случае легких психических проявлений.
Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.).
При наличии этих диагнозов:
- Статус пригодного к службе в тылу – при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами.
Эндогенные психозы (шизофрения, шизотипическое расстройство, хронические бредовые расстройства, острые и транзиторные психические расстройства, шизоаффективные расстройства, маниакальный эпизод, биполярное аффективное расстройство, стойкие и другие расстройства настроения (аффективные).
При наличии этих диагнозов:
- Статус пригодного к службе в тылу – при расстройствах настроения (аффективные) с редкими приступами и длительными промежутками полного клинического здоровья.
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" предоставляется – при легких психических расстройствах с выходом в выздоровление;
- Статус пригодного к службе в тылу – при умеренно выраженных, длительных или повторных психических расстройствах.
Поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций; расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте; расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием.
При наличии этих диагнозов:
- Статус пригодного для службы в тылу – когда симптомы умеренно выражены с неустойчивой компенсацией или компенсированы.
При постановке диагноза умственная отсталость легкой степени ВЛК будет давать статус пригодного к службе в тылу.
Болезни нервной системы
Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций и без нарушений функций;
- Статус пригодного к службе в тылу – при умеренных нарушениях функций.
Болезни центральной нервной системы; их последствия (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – когда болезнь медленно прогрессирующая с незначительными нарушениями функций;
- Статус пригодного к службе в тылу – болезнь медленно прогрессирующая с умеренными нарушениями функций.
Эпизодические и пароксизмальные расстройства (эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна, в том числе апноэ сна).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – при эпизодических и пароксизмальных расстройствах с незначительными нарушениями функций органов и систем;
- Статус пригодного к службе в тылу – при эпилепсии с единичными и редкими (судорожными и безсудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений.
Болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), (дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, лю и др.).
- Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций и без нарушений;
- Статус пригодного к службе в тылу – при умеренных нарушениях функций.
Болезни глаза и придаточного аппарата
Болезни век, слезного аппарата, орбиты и конъюнктивы, пороки их развития.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;
- Статус пригодного к службе в тылу – выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, орбиты, конъюнктивы глаза или умеренно выраженные на обоих глазах; резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах.
Болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточный аппарат.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу или незначительно выраженные на обоих глазах;
- Статус пригодного к службе в тылу – резко выраженные с прогрессирующим, значительно выраженным снижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выражены на обоих глазах.
Статус пригодного к службе в тылу будет предоставляться по диагнозу отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения.
При наличии всех форм глаукомы:
- Статус "пригоден" – офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;
- Статус пригодного к службе в тылу – глаукома в развитой стадии на одном глазу; в начальной стадии одного или обоих глаз.
Зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, являются основанием для предоставления статуса пригодного к службе в тылу в случае наличия стойкого паралича двигательных мышц при отсутствии диплопии; содружественного косоглазия при отсутствии бинокулярного зрения.
Нарушения рефракции и аккомодации (гиперметропия, миопия, астигматизм, анизометропия, пресбиопия и др.).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;
- Статус пригодного к службе в тылу – близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр.
Расстройства зрения и слепота (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – дихромазия, аномальная трихромазия любого типа;
- Статус пригодного к службе в тылу – острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5; острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.
Болезни уха и сосковидного отростка
Статус "пригодный" предоставляется при наличии:
- болезни наружного уха (перихондрит, приобретенный стеноз и другие);
- односторонний или двусторонний средний отит, не сопровождающийся неполной эпидермизацией и/или с грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;
- остаточные явления болезней среднего уха и сосцевидного отростка;
- вестибулярно-вегетативные расстройства средней и легкой степени тяжести;
- меньевидные состояния;
- стойкая чувствительность к вестибулярным раздражителям;
- среднетяжелая двусторонняя тугоухость (при определенных показателях тональной шкалы);
- глухота или глубокое нарушение слуха на одно ухо и тугоухость среднетяжелой степени слуха на другое (при определенных показателях тональной шкалы);
- односторонняя глухота уха/глубокое нарушение слуха при сохранении уровня порогов слуха по всей тональной шкале до 15 дБ на другое ухо (при определенных показателях тональной шкалы);
- односторонние или двусторонние прогрессирующие нарушения слуховой функции;
- тяжелое нарушение слуха на одно ухо и тугоухость среднетяжелой степени на другое (при определенных показателях тональной шкалы).
Статус пригодного к службе в тылу – двусторонняя тяжелая тугоухость (вычисленное среднеарифметическое значение порогов слуха на частотах 0,5; 1; 2 и 4 кГц по данным пороговой тональной аудиометрии находится в пределах 65-80 дБ).
Болезни системы кровообращения
Некоронарогенные болезни сердца, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных недостаточностью.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – при наличии объективных данных без сердечной недостаточности;
- Статус пригодного к службе в тылу – с сердечной недостаточностью I-IIА стадии.
Гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия.
- Статус "пригоден" – если диагностирована гипертоническая болезнь I стадии;
- Статус пригодного для службы в тылу – гипертоническая болезнь III стадии без необратимых структурных поражений органов-мишеней; гипертоническая болезнь II стадии.
Ишемическая болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнение); хроническая ишемическая болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – сердечная недостаточность I стадии;
- Статус пригодного к службе в тылу – с сердечной недостаточностью IIА стадии.
Цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматичное) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмбол , сонной, позвоночной артерий; церебральный атеросклероз; гипертензивная энцефалопатия;
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – при незначительных нарушениях функций;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Болезни артерий, артериол и капилляров; приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус; болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с незначительными нарушениями кровообращения и функций; при наличии объективных данных без нарушений кровообращения и функций – предоставляется статус пригодного для службы в тылу.
- Статус "пригоден" – с редкими обострениями при успешном лечении;
- Статус пригодного для службы в тылу – с выпадением узлов 2-3 стадии.
Болезни органов дыхания
Полностью пригодными будут признавать при наличии таких заболеваний: полипозные, негнойные или гнойные синуситы; парезы и параличи гортани с умеренным нарушением функции голосообразования и дыхания; спастическая дисфония средней тяжести; хронический декомпенсированный тонзиллит; стойкое расстройство барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перепонки с нарушением носового дыхания.
Если у человека диагностирован хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь; болезни легких, вызванные внешними агентами, пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких; хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания, абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие, ВЛК будет предоставлять статус:
- Пригоден – когда есть незначительные нарушения функции внешнего дыхания или без нарушений;
- Пригоден к службе в тылу – с умеренными нарушениями функции внешнего дыхания.
Больных интермитирующей бронхиальной астмой будут признавать полностью пригодными.
Если диагностирована персистирующая бронхиальная астма средней тяжести; легкая персистирующая бронхиальная астма – статус пригодного для службы в тылу.
Болезни органов пищеварения
Военнообязанный будет признан полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:
- отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;
- отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;
- отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;
- отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;
- Множественный осложненный кариес зубов;
- Пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;
- Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций;
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;
- Грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.
Статус пригодного к службе в тылу (военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны будут предоставлять лицам с такими болезнями органов пищеварения):
- Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функции;
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с умеренными нарушениями функций;
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;
- Болезни печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:
- Ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита; красный плоский лишай;
- Все формы гнездового облысения и витилиго; ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке;
Статус пригодного к службе в тылу:
- Распространенный псориаз, часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы, диффузный нейродермит (атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная волчанка, фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, рецидивирующая многоформная эритема.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставное поражение колена и других суставов; болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча; остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей, приобретенное плоскостопие; фибробластические нарушения.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии):
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Болезни мочеполовой системы
Гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными и незначительными нарушениями функций без почечной недостаточности.
Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретри.
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и фимоз .
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Болезни молочной железы (фибрознокистозная мастопатия, кисты молочных желез, аденоматоз, эктазия протоков, гипертрофия молочных желез, мастодинии, выраженный птоз).
- Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;
- Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы).
- Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;
- Пригодне к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста. половых органов и т.п.).
- Пригодные – если есть незначительные нарушения функций;
- Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
Врожденные пороки развития органов и систем; целиакия; врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной систем; хромосомные аномалии.
- Пригодные – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;
- Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Травмы, отравления
Переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти; травмы носа, уха, губы и полости рта; повреждение структур слуховой системы; травмы глаза и орбиты; травмы горла, трахеи, гортани; внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы); травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов
- Пригодные – если есть незначительные нарушения функций или без нарушений;
- Пригодные к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, срыв, срыв, срыв; и кровоизлияние спинного мозга).
- Статус "пригоден" – если нарушений функций нет;
- Статус пригодного для службы в тылу – с незначительными нарушениями функций.
Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если нарушений функций нет;
- Статус пригодного для службы в тылу – с незначительными нарушениями функций.
Травмы верхних и нижних конечностей (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения или без них;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Термические и химические ожоги; отморожение; тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизм групп патогенности, особенно опасных инфекционных болезней.
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без них; акубаротравма легкой степени;
- статус пригодного к службе в тылу – с умеренными нарушениями функций; акубаротравма средней степени тяжести
Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами; токсическое действие алкоголя, органических растворителей, углеводородов, разъедающих, дезинфицирующих средств, газов, дымов и паров, пестицидов, продуктов питания, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых.
- Статус "пригоден" – если есть незначительные нарушения функций или без них;
- Статус пригодного для службы в тылу – с умеренными нарушениями функций.
Другие болезненные проявления
Расстройства вегетативной нервной системы (идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность – синдром Брэдбери-Эглстона)) с синкопальными состояниями; семейная дизавтономия (Райли-Дея); многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).
При наличии этих диагнозов:
- Статус "пригоден" – если есть стойкие умеренно выраженные вегетативные расстройства;
- Статус пригодного для службы в тылу – стойкие значительно выраженные вегетативные проявления.
Умеренное заикание или недоговорение, что делает речь недостаточно выразительной – статус "пригоден".
Заикание с захлебыванием высокой степени, охватывающее весь языковой аппарат и делающее речь мало понятной; ангиотрофоневроз конечностей I-II стадии; неорганический энурез – статус пригодного для службы в тылу.
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