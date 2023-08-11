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Ким рассказал о последствиях вражеских обстрелов в Николаевской области за сутки

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Пятница 11 августа 2023 08:09
Ким рассказал о последствиях вражеских обстрелов в Николаевской области за сутки Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Николаевской области. В течение минувших суток под вражеские удары попали населенные пункты Куцурубской общины, акватория Очаковской общины, а также по сам Очаков. В результате атак есть повреждения домов и построек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

Так, чиновник представил данные о российских обстрелах за минувшие сутки по состоянию на утро 11 августа.

В Николаевском районе вчера три раза утром (в 9:23, 9:51 и в 11:07) оккупанты били из артиллерии по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Кроме того, в четверг в течение дня (в 11:33, 13:45, 17:03 и 17:45) вражеским обстрелам подвергалась территория Куцурубской общины. В результате российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника.

"На открытой территории возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказал руководитель ОВА.

Также 10 августа около шести вечера войска РФ били по Очакову из артиллерии, в результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, из граждан никто не пострадал.

Российские обстрелы Николаевской области

Территория Николаевской области подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов почти ежедневно. Для атак захватчики активно применяют артиллерию, а также запускают дроны, или наносят ракетные удары.

Напомним, что в конце июля в результате российских обстрелов в Куцурубской общине ранения получила 84-летняя женщина, которая пасла скот недалеко от своего дома.

Также сообщалось, что перед этим из-за вражеских обстрелов в Николаевской области пострадали два человека.

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Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким
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