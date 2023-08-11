Ким рассказал о последствиях вражеских обстрелов в Николаевской области за сутки
Российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Николаевской области. В течение минувших суток под вражеские удары попали населенные пункты Куцурубской общины, акватория Очаковской общины, а также по сам Очаков. В результате атак есть повреждения домов и построек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.
Так, чиновник представил данные о российских обстрелах за минувшие сутки по состоянию на утро 11 августа.
В Николаевском районе вчера три раза утром (в 9:23, 9:51 и в 11:07) оккупанты били из артиллерии по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Кроме того, в четверг в течение дня (в 11:33, 13:45, 17:03 и 17:45) вражеским обстрелам подвергалась территория Куцурубской общины. В результате российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника.
"На открытой территории возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказал руководитель ОВА.
Также 10 августа около шести вечера войска РФ били по Очакову из артиллерии, в результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, из граждан никто не пострадал.
Российские обстрелы Николаевской области
Территория Николаевской области подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов почти ежедневно. Для атак захватчики активно применяют артиллерию, а также запускают дроны, или наносят ракетные удары.
Напомним, что в конце июля в результате российских обстрелов в Куцурубской общине ранения получила 84-летняя женщина, которая пасла скот недалеко от своего дома.
Также сообщалось, что перед этим из-за вражеских обстрелов в Николаевской области пострадали два человека.
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