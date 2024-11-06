За кем Пенсильвания? Кто побеждает в штате, который может решить судьбу выборов в США

По состоянию на данный момент в Пенсильвании посчитано 5% голосов. И хотя американские СМИ не спешат отдавать победу ни одному из кандидатов, по предварительным результатам, с большим отрывом лидирует Камала Харрис - 75%. Дональда Трампа, предварительно, поддерживает около 25% избирателей Пенсильвании.

Победа в Пенсильвании принесет кандидату 19 выборщиков (для победы нужно 270) - это самое большое количество выборщиков среди "шатких" штатов. Трамп, выступая по радио, уже успел заявить, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентское кресло.

Обновлено. По состоянию на 4:45 в Пенсильвании подсчитали 32% голосов. Так, поддержка Харрис сократилась до 51,9%, а у Трампа наоборот выросла до 47,3%.

Какая ситуация в других "шатких" штатах

Кроме Пенсильвании, голосование завершилось в Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Там уже идет подсчет голосов.

В Северной Каролине, по результатам подсчета 4% голосов, лидирует Харрис. В Джорджии, где сосчитали 48%, побеждает Трамп. В Мичигане после подсчета 4% лидирует Харрис.

Пока победа не была присуждена ни одному из кандидатов ни в одном из этих "шатких" штатов. Поскольку посчитано еще мало голосов, то впоследствии результат голосования в этих штатах может измениться.