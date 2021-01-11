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Кім Чен Ин отримав нову посаду в Трудовій партії КНДР

Автор: Артур Родивилов

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був обраний на посаду генерального секретаря правлячої Трудової партії (ТПК). До обрання на посаду генсека він обіймав посаду голови цієї партії.

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Про це повідомляє в ніч на понеділок, 11 січня, DW.

До цього політик обіймав посаду голови цієї партії. Раніше на шестиденній сесії восьмого з'їзду партії в Пхеньяні було прийнято рішення перейменувати її Виконавчу політичну раду в секретаріат.

Посаду генсекретаря ТПК займали спочатку засновник КНДР Кім Ір Сен, а потім його син Кім Чен Ір.

Після смерті Кім Чен Іра в 2011 році його син Кім Чен Ин обіймав посаду першого секретаря ЦК ТПК, а з 2016 року, коли секретаріат був скасований, він став головою Виконавчої політичної ради партії.

Тепер раду знову перейменовано у секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". Він вважає, що Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

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