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Кім Чен Ин отримав нову посаду в Трудовій партії КНДР

Пхеньян, Понеділок 11 січня 2021 05:54
Кім Чен Ин отримав нову посаду в Трудовій партії КНДР
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)
Автор: Артур Родивилов

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був обраний на посаду генерального секретаря правлячої Трудової партії (ТПК). До обрання на посаду генсека він обіймав посаду голови цієї партії.

Про це повідомляє в ніч на понеділок, 11 січня, DW.

До цього політик обіймав посаду голови цієї партії. Раніше на шестиденній сесії восьмого з'їзду партії в Пхеньяні було прийнято рішення перейменувати її Виконавчу політичну раду в секретаріат.

Посаду генсекретаря ТПК займали спочатку засновник КНДР Кім Ір Сен, а потім його син Кім Чен Ір.

Після смерті Кім Чен Іра в 2011 році його син Кім Чен Ин обіймав посаду першого секретаря ЦК ТПК, а з 2016 року, коли секретаріат був скасований, він став головою Виконавчої політичної ради партії.

Тепер раду знову перейменовано у секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". Він вважає, що Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

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