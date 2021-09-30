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Кім Чен Ин хоче відновити гарячу лінію з Сеулом. І звинуватив США в лукавстві

Автор: Сергей Новиков

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вимагає відновити роботу гарячої лінії з Південною Кореєю. А також звинуватив США в лукавстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, пропозиція президента США Джо Байдена відновити діалог про денуклеаризацію Корейського півострова є "хитрим прикриттям" ворожої політики Вашингтона.

Переговори між Пхеньяном і Вашингтоном зайшли в глухий кут після провалу саміту в Ханої в лютому 2019 року між Кім Чен Ином і тодішнім президентом Дональдом Трампом. За Джо Байдена США неодноразово пропонували зустрітися з представниками Північної Кореї в будь-якому місці, в будь-який час і без попередніх умов.

Кім також заявив, що Південна Корея "як і раніше слідує за США" і що "необхідно гарантувати взаємну повагу і відмовитися від несправедливих поглядів і подвійних стандартів", перш ніж країни зможуть офіційно оголосити про закінчення Корейської війни 1950-53 років, яка закінчилася перемир'ям, але не мирним договором.

Тим не менш, він висловив готовність відновити телефонні лінії Північ-Південь на початку жовтня, закликавши Сеул відмовитися від "ворожої точки зору".

Нагадаємо, раніше КНДР назвала "передчасним" можливе закінчення війни на Корейському півострові.

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Кім Чен ИнСеверная Корея