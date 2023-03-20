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Ким Чен Ын снова угрожает США и Северной Корее ядерным оружием

Фото: Глава КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

В то же время диктатор призвал свою страну быть готовой к ядерным атакам в любое время для "сдерживания войны".

Заявления Кима прозвучали на фоне учений, во время которых баллистическая ракета, оснащенная макетом ядерной боеголовки, пролетела 800 километров, прежде чем поразила цель на высоте 800 метров.

Глава КНДР также объявил о необходимости обеспечить готовность Северной Кореи к любой "немедленной и подавляющей ядерной контратаке" с помощью таких учений.

Напомним, с 13 по 23 марта проходят совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи "Щит свободы".

КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее" и обратилась к ООН призвать отменить обучение.

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