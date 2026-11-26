Ким Чен Ын посетил предприятия по производству ядерных материалов, объекты, связанные с ядерной энергетикой, а также научно-исследовательский институт ядерного оружия. Названия и расположения этих объектов не разглашаются.

В ходе инспекции северокорейский лидер заявил, что страна должна сосредоточиться на использовании тактического ядерного оружия "в разных областях и для выполнения различных задач".

Он назвал это важной и безотлагательной задачей, учитывая военную ценность такого оружия в современных войнах.

"Наш ядерный потенциал уже стал реальностью", – заявил Ким.

Он также подчеркнул, что ядерный статус КНДР необратим и закреплен в Конституции. По его словам, Пхеньян не нуждается в признании или одобрении других государств.

КНДР обвинила США в росте ядерной угрозы

Во время визита Ким Чен ин обвинил США в усилении ядерного сотрудничества с азиатскими союзниками. Он утверждает, что Вашингтон формирует систему ядерного военного альянса, что якобы вынуждает Северную Корею наращивать свой арсенал.

Отдельно лидер КНДР назвал Южную Корею "самым опасным враждебным государством".

На девятом съезде Трудовой партии Кореи в феврале 2026 года Пхеньян подтвердил намерение сохранять статус ядерного государства и усиливать ядерное сдерживание в рамках пятилетнего плана военной модернизации.

Сколько ядерных боеголовок имеет КНДР

Точное количество ядерных боеголовок Северной Кореи неизвестно. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, приводимых Reuters в феврале 2026 года, страна могла иметь около 50 собранных боеголовок и материалы для производства еще примерно 40.

В августе министр обороны Южной Кореи ссылался на оценки частных исследовательских организаций, согласно которым Пхеньян может владеть 80-120 боеголовками. Эти данные официально не подтверждены.