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Ким Чен Ын казнил несколько десятков чиновников из-за наводнения в КНДР

Среда 04 сентября 2024 20:53
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Ким Чен Ын казнил несколько десятков чиновников из-за наводнения в КНДР Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил несколько десятков чиновников. Это произошло после того, как по стране прокатилось наводнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, в августе было расстреляно около 30 чиновников в районах, пострадавших от наводнения. Сообщается, что в результате наводнений могли погибнуть и пострадать несколько тысяч человек. Больше всего разрушений претерпела провинция Джаган.

Следует также отметить, что в июле Ким Чен Ын заявлял, что строго накажет тех, кто "серьезно пренебрег" своими обязанностями и потому несет ответственность за жертвы из-за наводнения. Тогда же северо-корейские СМИ показали фотографии Ким Чен Ина, руководящего спасательными работами после стихийного бедствия, но о погибших не сообщали.

Стоит напомнить, что в конце июля, из-за ливней, из берегов вышла река Ялуцзян. Она протекает между Китаем и КНДР. Из открытых источников известно, что наводнение уничтожило более 4 000 домов и 3 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в городе Синийджу и уезде Уйджа.

В Северной Корее сообщали о 5 000 эвакуированных, но не разглашали количество жертв.

Ким Чен Ин – верховный лидер Северной Кореи с 2011 года, известный своими авторитарными властями, репрессиями и жестким контролем над медиа. Под его руководством активно развивается ядерная программа страны. Он также поддерживает тесные отношения с Путиным, сотрудничая в экономической и военной сферах.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что дочь лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Инна Чжу Е готовят как преемницу северокорейского диктатора.

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Северная Корея Ким Чен Ын
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