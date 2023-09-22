Ким Чен Ын приказал политбюро углублять отношения с Россией

Во время заседания диктатор и высшие должностные лица обсуждали результаты визита Ким Чен Ына в Россию и его встречи с коллегой Владимиром Путиным. В частности были представлены долгосрочные планы развития двусторонних отношений между странами.

На первом заседании Ким отметил важность "укрепления тесных контактов и сотрудничества между соответствующими отраслями двух стран для расширения и развития сотрудничества в каждой сфере всесторонним образом". Также он призвал к активной реализации мероприятий для дальнейшего углубления двусторонних связей во всех сферах и вывода их на новый высокий уровень".

В частности на встрече поднимали вопрос "ряда путей для практического и всестороннего применения успехов", которые якобы были достигнуты диктатором "благодаря его внешней деятельности".

Во время доклада директор департамента комитета Ким Сон Нам заявила, что визит диктатора в Россию вывел отношения между КНДР и Россией на "новый стратегический уровень в ответ на требование новой эпохи и принес радикальные изменения в мировой геополитической ситуации".

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. В частности первый также встретился и с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов. В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".