Каким был украинский микроавтобус "Старт": история и конструкция

Первое, что удивляет в этой необычной машине - ее сконструировали не на автомобильном заводе и не в профильном научно-исследовательском институте. Ее создали в Северодонецке Луганской области на авторемонтной базе, относительно небольшом предприятии, где занимались капитальными ремонтами автомобилей. При этом этот, по нынешним меркам, бусик стал сенсацией в масштабах всей тогдашней большой страны.

Откуда взялся "Старт"

Микроавтобус "Старт" и стилистически, и конструктивно получился оригинальным, ни на что не похожим. Выразительный и неординарный, он, несмотря на свою отдаленность от монстров тогдашнего автопрома, стал автомобильной изюминкой страны и одним из символов тогдашнего технического прогресса.

Когда в 1950-х годах Луганская область переживала период интенсивного развития, одним из ключевых городов тамошней индустрии стал город Северодонецк. Ученые опытно-конструкторского бюро синтетических продуктов, которое работало там, поддержали инициативу Северодонецкой авторемонтной базы (САРБ) начать производство автомобилей из нового тогда материала - стеклопластика. На САРБ образовался конструкторский отдел, где в 1963 г. создали микроавтобус "Старт", который базировался на агрегатах актуальной тогда "Волги" ГАЗ-21.

Автомобиль получил одобрение на самом высоком уровне в столице страны, и комфортабельный микроавтобус с 1964 года запустили в серию. Производство не было массовым, поэтому распределялась новая машина поштучно: то как персональное авто руководителей крупных предприятий, то как разъездной транспорт министерств, то как "летучка" телерадиостудий. Работали "Старты" и маршрутным такси, и "развозкой" в автопарках крупных заводов. Один из первых образцов поселился в Киеве, в гараже особого назначения (так называемый ГОН), где его доукомплектовали спецсвязью и использовали как персональный автомобиль украинских чиновников самого высокого ранга.

А экземпляр, отправленный на Ялтинскую киностудию, мы и теперь можем увидеть в комедии "Кавказская пленница".

Где делали "Старты"

Эта неформальная и определенным образом "неофициальная" машина оказалась настолько востребованной, что ее кроме Северодонецка производились еще в нескольких городах. Во-первых, в Донецке - прямо на большой автобазе "Главдонбассбуд", на автосборочном заводе ЛАСЗ в Луганске и в Коростене, на тамошнем машиностроительном заводе.

Суммарно было выпущено порядка 250 машин, что в масштабах той страны было совсем немного. Почему так, если машина была так хороша и удачна? Проблема была в сложности технологии ее производства, ведь изготовление стеклопластиковых деталей не поддается автоматизации, поэтому эта технология годится именно для производства малых серий.

Выклейка каждого кузова в матрице занимала несколько суток, и это было нормально. По такой же технологии выклеивали, например, и кузов американской легенды - Chevrolet Corvette первых поколений, тираж которой также был очень скромный.

"Старты" в наши дни

Несмотря на малое количество выпущенных машин, в наше время, 50 - 60 лет спустя, известно примерно о десяти "Стартах", сохранившихся в приемлемом состоянии и находящихся на ходу. И как минимум один из них остается в Украине. В пользу сохранения сыграло то, что даже будучи брошенными в лесу или на задворках АТП, стеклопластиковые машины не сгнивали, как их стальные родственники, а хоть и деформировались и теряли цвет, но держались вместе. Следовательно, профессиональные реставраторы, хотя и с немалыми усилиями, могли восстановить уникальные находки.