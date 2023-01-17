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Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Фото: девальвационные ожидания ухудшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2022 года.

При этом в третьем квартале 2022 года бизнес ожидал курс 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале - 29,35 грн/доллар, в четвертом квартале 2021 года - 28,15 грн/доллар.

Существенно (до 30,3%) выросла доля респондентов, которые считают, что обменный курс национальной валюты в следующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42-44 грн/доллар (в III квартале 2022 года - 18,7%), в то время как почти вдвое сократилась доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38-40 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября до 30 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

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