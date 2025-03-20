Каким будет курс доллара: прогноз банкира до середины 2025 года

По его мнению, ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Монетарные меры НБУ, влияющие на стойкость гривны, снизят спрос на валюту, а затем НБУ может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

"Во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией "управляемой гибкости" могут минимизировать текущие курсовые колебания", - сказал он.

Кроме монетарных изменений и эффективности режима "управляемой гибкости", важным фактором, который может сказаться на валютном рынке, как считает эксперт, является колебание курса доллара США вместе с повышением роли других надежных валют (например, швейцарского франка или британского фунта стерлингов) и ситуативная переориентация инвесторов на рынок драгоценных металлов, цены на котором достигли исторических максимумов.

"Введение новых пошлин США может стать причиной ситуативного ослабления доллара. Однако стоит отметить, что ни доллару, ни евро не грозит системный обвал, ведь эти валюты есть и будут достаточно прочными, а их стоимость подкреплена ролью США и ЕС в мировой экономике", - сказал Мамедов.

"Сейчас трудно прогнозировать ситуацию на фронте и перспективы завершения войны. Кроме того, коварство врага безгранично, что изрядно усложняет анализ причиненного ущерба для общества, экономики, инфраструктуры и тому подобное. Вместе с тем, опираясь на текущую ситуацию, можем несколько успокоить граждан: пока отсутствуют причины, которые могли бы заставить их сломя голову бежать и скупать доллары или евро", - считает банкир.

Он отметил, что НБУ, как основной игрок на валютном рынке, проводит достаточно взвешенную и эффективную политику, и в случае необходимости/угрозы готов оперативно вмешаться, принять необходимые меры, которые сделают невозможным любые стремительные и негативные явления.