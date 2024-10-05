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Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Фото: Курс доллара в октябре ожидается на уровне 41,2-41,9 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По всем признакам до середины октября ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться более или менее на обычном уровне.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, будет действовать режим управляемой гибкости, что делает невозможным резкие валютные изменения. Кроме того, на рынке будет сохраняться разновекторность: после периода роста обязательно наступит период курсового понижения и наоборот. Ежедневные изменения останутся незначительными, но могут иметь накопительный.

"Участники рынка, так или иначе, в своих действиях будут учитывать официальные прогнозы, согласно которым до конца года официальный курс валют вряд ли пересечет отметку в 42,1 грн/доллар", - сказал он.

Лесной считает, что курс валют будет зависеть от ряда экономических и военных факторов. Однако именно благодаря действительному режиму управляемой гибкости регулятору удается смягчать влияние таких факторов.

"Рынок может считаться с уже озвученными курсовыми прогнозами на 2025 год. Однако пока еще рано говорить о том, как они уже сейчас могут повлиять, прежде всего, покупателей валюты. На рынке будет сохраняться паритет между спросом и предложением", - добавил он.

Прогноз курса

Банкир прогноза, что основные характеристики рынка валют с 7 по 13 октября останутся без существенных изменений

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Самый главный вывод и ожидания от грядущей недели: сохранение мягкого валютного регулирования, которое в недельном разрезе не будет бросаться в глаза. Кроме того, все текущие изменения будут происходить в пределах допустимых валютных коридоров, что будет свидетельствовать о сохранении до степени стабильной и прогнозируемой ситуации: без неприятных курсовых сюрпризов", - констатировал Лесовой.

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