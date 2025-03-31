Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на апрель

Как отметил банкир, с декабря 2024 года Нацбанк уже трижды повышал учетную ставку - с 13% до 15,5%. Инфляционные показатели пока держатся в пределах 13-15% год к году, а среднемесячный рост цен в первом полугодии ожидается на уровне 0,8-1,5%.

По его мнению, благодаря режиму "управляемой гибкости" и валютным интервенциям НБУ, колебания курса не будут резкими, а спрос и предложение будут находиться в балансе. Вместе с тем дальнейшие возможные монетарные решения будут зависеть от эффекта уже примененных мартовских изменений (очередное заседание монетарного комитета запланировано на 17 апреля).

"Если не возникнет новых экономических или политических угроз, валютный рынок в апреле не испытает серьезных потрясений", - сказал он.

Лесовой не исключает, что Пасха в апреле при определенных условиях может увеличить предложение на наличном рынке на 10-15%.

"Ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5-42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%. На мой взгляд, это возможное максимальное значение доллара в апреле, допустимая, экономически обусловленная планка. Однако, как это было уже не раз в течение этого года, реальный курс может быть ниже", - добавил он.

Банкир считает, что международная стоимость доллара, геополитические обстоятельства прекращения войны лишь опосредованно могут влиять на украинский валютный рынок. Они не будут доминировать в курсообразовании.

"Украина живет в непростых условиях войны, Нацбанк остается главным игроком на рынке, который реализует достаточно эффективную стратегию: сейчас оснований для кризиса на рынке нет. А курс доллара на мировых рынках для нас скорее является вспомогательным фактором для сопоставления и анализа основных процессов. Что касается возможных переговоров о прекращении войны, то это также не является прямым фактором, который мог бы существенно повлиять на спрос и предложение", - добавил он.