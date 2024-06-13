Каким будет дефицит электроэнергии и как это повлияет на курс доллара и цены: ответ НБУ

Как отметил Пышный, влияние импорта электроэнергии на курс доллара пока незначительно. "Объемы импорта составляют 20-35 млн долларов в апреле-мае. Они фактически не влияют на ситуацию на валютном рынке", – сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что объемы импорта в год составят 800 млн долларов.

Он сообщил, что дефицит электроэнергии был больше прогноза НБУ уже в мае, а также он будет наблюдаться и в июне. По его словам, ожидается, что Украина увеличит коммерческий импорт электроэнергии из ЕС.

"По нашему мнению, частично эта проблема в ближайшие месяцы должна компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе", - сказал он.

В настоящее время НБУ готовит обновленный макропрогноз, который будет обнародован в июле. В нем он даст ожидания дефицита электроэнергии и влияния на экономику.