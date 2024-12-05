С килограммом золота на борту: Range Rover получил эксклюзивную версию Candeo

Представленный на ярмарке Design Miami внедорожник Range Rover SV Candeo можно считать самым роскошным и изысканным вариантом модели. Его имя переводится с латинского как "сиять", или "светиться". Источником вдохновения для отделения SV Bespoke на этот раз стали восходы солнца на побережье Майами.

Машину вручную покрасили в сатинированный небесно-голубой и перламутровый белый, передав таким образом мерцание отблесков солнца в прозрачной воде. Все это дополнили коваными 23-дюймовыми колесами и надписями Range Rover из золота.

Каждая буква напечатана на 3D-принтере. Ее наружная часть сделана из 18-каратного желтого золота, внутренняя из белого. Общий вес шлифованных букв – рекордные 900 граммов. Салон Range Rover SV Candeo обшит кожей Liberty Blue и Perlino, украшен декоративными накладками Natural Dark Wood и часовой керамикой. Впервые в истории модели на потолке сделана вышивка, которая, следуя тематике восхода солнца, выполнена в цвете Perlino с золотыми акцентами разных оттенков.

Оснащение Range Rover SV Candeo включает в себя раздельные кресла второго ряда SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником. Кресла имеют электрорегулировку в 24 направлениях и функцию массажа.

Под капотом машины стоит битурбомотор V8 на 4,4 литра мощностью 615 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 км/ч у такого Range Rover занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 261 км/ч.