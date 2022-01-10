RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кілограм кокаїну в шлунку. Ще одного бразильського кур'єра судитимуть в Україні

Автор: Артем Горовенко

У Черкаській області судитимуть наркокур'єра з Бразилії, який намагався доставити до України близько кілограма кокаїну. Він хотів провезти капсули з наркотиком у власному шлунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що Черкаська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо бразильця за фактом спроби ввезти до України близько кілограма кокаїну.

За даними слідства, він у липні 2021 контрабандною ввіз до України у власному організмі 90 капсул з кокаїном. На митниці в аеропорту "Бориспіль" він заповнив декларацію, в якій вказав відсутність заборонених для провезення товарів.

"Однак за допомогою спеціального обладнання в його організмі було виявлено та вилучено наркотичну речовину. В даний час до іноземця застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Державній прикордонній службі, чоловік проковтнув капсули з наркотиком. Їх витягли з кишечника медикаментозним шляхом після комп'ютерної томографії черевної порожнини. Наркокур'єру загрожує від 10 до 12 років в'язниці з конфіскацією.

Нагадаємо, про схожий випадок повідомлялося минулого року, коли в квітні в "Борисполі" у бразильця виявили 91 капсулу з кокаїном у шлунку. Влітку його засудили до 7 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияКонтрабанда