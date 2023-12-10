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В нескольких районах Краматорска пропал свет: названа причина

Фото: в нескольких районах Краматорска исчез свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В некоторых районах Краматорска исчезло электроснабжение. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"В Краматорске местами исчезло электроснабжение - РЭС работают над выяснением причин отключения", - сообщили в горсовете.

По данным мэрии, как только специалисты найдут причину аварийной ситуации, они сообщат горожан о дальнейшем ходе событий.

Причина неполадок

По данным и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, проблемы со светом возникли из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС.

"Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области", - пояснил он.

Сейчас, по данным Мороза, специалисты ДТЭК совместно с Славянской ТЭС выясняют причины срабатывания автоматики защиты.

"После определения причин, работа сети будет восстановлена, или запитана по другой схеме", - пояснил он.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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