Количество жертв после обстрела Киева 29 декабря снова возросло

Из-за обстрела Киева 29 декабря умер еще один человек. На 3 января из-за этой атаки погибли уже 30 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер 1 человек", - говорится в сообщении.
Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.
Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.
Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. 1 января в Киеве был объявлен днем траура.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.