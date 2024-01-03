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Количество жертв после обстрела Киева 29 декабря снова возросло

Фото: количество жертв после обстрела Киева 29 декабря снова возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Киева 29 декабря умер еще один человек. На 3 января из-за этой атаки погибли уже 30 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер 1 человек", - говорится в сообщении.

Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. 1 января в Киеве был объявлен днем траура.

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