Число жертв из-за масштабного обстрела Покровская снова увеличилось

В ночь на 13 августа в Днепровской клинической больнице им. Мечникова остановилось сердце начальника 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Виталия Кинца. Он получил ранения при ликвидации последствий обстрела Покровска.

"Во время повторного обстрела Виталий Кинц получил тяжелые ранения. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он скончался", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска

Напомним, 7 августа российская армия обстреляла центр Покровска в Донецкой области ракетами "Искандер". Во время спасательной операции оккупанты еще раз атаковали город.

В результате обстрелов повреждены несколько домов, гостиница, заведения питания, магазины и админздания. По предварительным данным, в результате атаки более 80 человек получили ранения, еще 10 человек погибли.

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