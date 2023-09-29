Количество заявок на компенсацию за поврежденное войной имущество возросло на треть, - Шуляк

За последние три недели в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли (РПЗМ) 15 тыс. объектов. Если на 10 сентября в РПЗМ было 197 тыс. объектов, то 27 сентября их уже 213 тыс., то есть на 8% больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Лидерами по количеству внесенных объектов по-прежнему остаются Харьковская (26 тыс.), Киевская (20 тыс.) и Донецкая области (20 тыс.). Меньше всего заявок подают в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой области.

По ее словам, растет и количество заявок, поданных на получение компенсации. Так, если по состоянию на 10 сентября украинцы подали 42 тыс. заявок, то на 27 сентября - 46 тыс. То есть за последние три недели количество заявок увеличилось почти на 10%. Впрочем, существенно ускорились темпы обработки заявок комиссиями - по состоянию на 27 сентября отработана уже половина поданных заявок - 23 тыс.

"Очень значительно - на 30%, увеличилось почти за три недели и количество заявок, по которым уже согласована компенсация. По состоянию на 10 сентября их было 13 тыс., на 27 сентября - уже 17 тыс. На 23% выросла и общая сумма, на которую уже согласовали компенсаций. Если по состоянию на 10 сентября она составляла 1,148 млрд гривен, то на 27 сентября – 1,417 млрд", - сообщила Шуляк.

Кроме того, за период с 10 по 27 сентября на 27% увеличилось количество поданных на компенсацию заявок по уничтоженному недвижимому имуществу. Если по состоянию на 10 сентября подали 2900 заявок на компенсацию, то на 27 сентября - 3685. Всего с начала этапа "єВідновлення" по компенсациям за уничтоженное имущество сформировано 82 жилищных сертификата, отметила Шуляк.

Средняя сумма сертификата, который можно либо обменять на новую квартиру, либо получить деньги на строительство нового частного дома составляет 1444 тыс. гривен.

"Впрочем, за этот же период очень существенно увеличилось количество заявок, по которым было отказано в получении компенсации. Если по состоянию на 10 сентября их было всего 12, то на 27 сентября - 138", - подытожила нардеп.

Напомним, по состоянию на начало сентября 2023 года государство уже выплатило первый миллиард гривен заявителям программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тысяч гривен.