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Число погибших в результате ракетного удара по Киеву возросло до двух

Фото: последствия пожара в Соломенском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Число погибших в результате ракетного удара по Киеву утром 2 января возросло до двух. Известно о 43 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 12:00 в многоэтажном жилом доме Соломенского района погибли 2 человека и 43 пострадали", - говорится в сообщении.

На месте работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 80 людям.

Кроме того, по сообщению Офиса генпрокурора, сейчас известно о 2 погибших и 43 раненых. В том числе госпитализирован 2-летний мальчик.

Напомним, в Соломенском районе зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей.

Недалеко от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

Ранее подтвердилась информация о гибели одного человека, женщины, 86 лет. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, она была эвакуирована из дома в Соломенском районе и скончалась в машине "скорой".

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