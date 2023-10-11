Число погибших из-за обстрела Грозы возросло до 55 человек

"За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались без вести пропавшими", - рассказал он.

По его словам, сейчас идентификация тел погибших продолжается: уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет.

"Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Грозе

5 октября российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 людей. В тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище. В кафе находились около 60 человек.

Вчера количество погибших возросло до 53 человек. Уже сегодня СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ.