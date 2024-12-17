Количество вакансий для людей с инвалидностью не превышает 10%, - Шуляк

Количество работодателей, которые готовы брать на работу людей с инвалидностью, в Украине постепенно растет, но процент вакансий, которые это предусматривают, все еще критически низкий. Сейчас он составляет не более 10%.

Согласно данным последних исследований, отмечает она, среди всех украинцев, имеющих инвалидность, трудоустроены в среднем 20% и этот показатель катастрофический, поскольку из-за войны количество таких людей в Украине стремительно растет.

"В европейских странах, на территории которых не ведутся боевые действия, этот процент как минимум вдвое выше и может составлять до 50%. И поскольку наш вектор - евроинтеграция во всех аспектах, нам нужно очень много сделать для того, чтобы людей с инвалидностью не стигматизировали на профессиональном уровне", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что положительным моментом становится постепенный рост количества бизнесов, которые рассматривают в качестве кандидатов на ту или иную вакансию именно людей с инвалидностью. Так, по данным портала OLX - работа, еще в июне 2022 года процент вакансий, по которым работодатель рассматривал таких кандидатов составлял в среднем 5-6%. Сейчас же этот показатель составляет не менее 9%.

"Мы видим, что самой инклюзивной категорией работодателей оказывается ритейл и сфера услуг. Наименее инклюзивной - сфера банков, финансов, страхования и юриспруденции. Впрочем, уже есть достаточно обнадеживающие кейсы, когда работодатель в своей вакансии предлагает кандидатам с ограниченными физическими возможностями несколько более высокую ставку по сравнению с той, что предлагается людям без них. Цифра может составлять до плюс 20-30%. Но в Украине это пока не стало обычной практикой", - сообщила Шуляк.

Она отметила, что самым распространенным препятствием для трудоустройства украинцев, имеющих инвалидность, является распространенное предубеждение, что они не могут эффективно выполнять свою работу, то есть менее продуктивны, чем люди, которые инвалидности не имеют. Это в свою очередь приводит к кадровой дискриминации, хотя в реальности это утверждение ошибочно.

"Сейчас работодатели декларируют, что не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве лиц с инвалидностью. Однако как свидетельствуют результаты исследования ЕВА, около 40% соискателей с инвалидностью отмечают, что сталкивались с дискриминацией из-за наличия инвалидности, почти 60% - из-за стереотипов и предубеждений со стороны работодателей", - отмечает Шуляк.

Она отмечает, что несоблюдение стандартов безбарьерности и инклюзивности приводит к тому, что публичная инфраструктура в целом не адаптирована под нужды людей с инвалидностью. Рабочие места, к сожалению, не являются исключением в этом плане.

"Отсутствие доступа к зданиям, транспорту и рабочим местам существенно влияет на вовлеченность лиц с инвалидностью на рынок труда. Недостаток адаптированных рабочих пространств и инфраструктуры является самым большим барьером для трудоустройства лиц с инвалидностью со стороны работодателей. И это ни что иное как дискриминация", - убеждена Елена Шуляк.

Впрочем, в некоторых общинах и регионах Украины к решению этой проблемы уже пытаются подходить комплексно. В частности, широкий перечень мероприятий по внедрению принципов безбарьерности и инклюзивности стал частью программы комплексного восстановления Киевщины. Первый - безбарьерность учреждений социальной инфраструктуры. В общем, речь идет о примерно 1200 объектах социальной инфраструктуры, которые нуждаются в реконструкции как снаружи, так и внутри. Второй - реконструкция по принципам безбарьерности объектов благоустройства, автомобильных и пешеходных дорог.

"Не следует забывать и об образовательной безбарьерности. На Киевщине целый ряд учебных заведений планируют переквалифицировать ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности в Борисполе и Белой Церкви. Также планируется реконструкция 3-х учебных заведений и нескольких общежитий. Кроме этого, будут проводиться тренинги для персону заведений по образовательной безбарьерности. Будут помогать также в выборе профессий, которые могут получить ветераны в уже упомянутых учебных заведениях", - добавила она.

По мнению Шуляк, существенно улучшит ситуацию в сфере профессиональной и кадровой безбарьерности окончательное принятие законопроекта "О ветеранском предпринимательстве" - №10258. Поддержанный в первом чтении в октябре этого года, он может стать первым шагом для, с одной стороны, более полноценной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, во-вторых - мощным стимулом для того, чтобы в сегменте социального предпринимательства количество бизнесов, запущенных ветеранами, выросло на треть.

"Мы уже видим, насколько социальное предпринимательство активно развивается во всем мире и в Украине в том числе. У нас уже есть огромное количество такого рода кейсов. Не могу не вспомнить социальную мебельную мастерскую во Львове, где работают ветераны. Есть сеть пиццерий, созданная ветеранами, которая трудоустраивает других. Есть кофейни, созданные ветеранами для трудоустройства ветеранов. И много других разнообразных кейсов такого года. После окончательного принятия законопроекта №10258 их станет значительно больше, что будет иметь чрезвычайно положительное влияние как на экономику Украины, так и на общество", - резюмировала Шуляк.