Количество учеников, разделение на группы и субвенции: что изменится для первоклассников с 1 сентября

Количество учеников в классах

Согласно информации чиновников, с 1 сентября 2024 года максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 учеников.

Уточняется, что это регламентируется первой и второй частями статьи 12 закона Украины "О полном среднем образовании".

"В 2024/2025 году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах", - подчеркнули в МОН.

По словам экспертов, такие нормы закона призваны облегчить взаимодействие учителей и учащихся и сделать образовательный процесс более эффективным - на фоне уменьшения количества детей в классе педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и выстроить с ними лучшую связь.

При этом для остальных классов максимальная наполняемость остается на уровне 30 учащихся.

Сообщается также, что во время действия военного положения наполняемость классов, учащихся дистанционно, может быть:

больше 24 учеников (для первых классов)

больше 30 учащихся (для других классов)

Разделение классов на группы

В МОН уточнили, что разделение класса учебного заведения на группы для изучения отдельных предметов осуществляют при наличии определенного количества учащихся (согласно приказу МОН №128 от 20.02.2002).

Так, например, для изучения украинского языка в классе должно быть более 27 учеников. Значит класс с 24 учениками не будет делиться на группы для изучения этого учебного предмета (кроме заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках).

Обеспечение образовательной субвенцией

В Минобразования отметили также, что расчет образовательной субвенции для выплаты заработной платы педагогам осуществляют для всех местных бюджетов на основе фактического количества учащихся и студентов всех типов учебных заведений по состоянию на 1 октября года, предшествующего плановому бюджетному периоду (календарный год).

Исходя из этого, расчеты для 2024 года уже состоялись.

Однако, поскольку изменения по наполняемости касаются только первых классов (которые начнут обучение в 2024/2025 учебном году), это не повлияет на потребность в средствах на уровне территориальных общин.

"В то же время, МОН рассмотрит возможность внесения соответствующих изменений в формулу распределения образовательной субвенции в следующих бюджетных периодах", - добавили в министерстве.