Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня, - Данилов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, - это трагедия", - рассказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что страна-оккупант пока не имеет возможности нарастить ракетные ресурсы до того уровня, которого бы она хотела.