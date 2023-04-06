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Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина отслеживает количество находящихся на территории России ракет. Их количество упало до максимально критического уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, - это трагедия", - рассказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что страна-оккупант пока не имеет возможности нарастить ракетные ресурсы до того уровня, которого бы она хотела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным оперативного командования "Юг", в Черном море по состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, находится 4 российских носителей "Калибров".

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