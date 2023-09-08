Количество раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 32 человек
Из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области в пятницу, 8 сентября, ранены уже 32 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Уже 32 пострадали из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство - в состоянии средней тяжести или "удовлетворительные". Впрочем, есть и "тяжелые", - отметил он.
Кроме того, по его словам, повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них - многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализован.
По данным Днепропетровской областной прокуратуры, спасательно-розыскные работы продолжаются, устанавливается точное количество пострадавших.
Фото с места обстрела здания полиции в Кривом Роге 8 сентября (dnipr.gp.gov.ua)
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным ГСЧС Украины, сейчас на месте развернут Пункт экстренной психологической помощи - психологи работают с пострадавшими и местными жителями.
Обстрел Кривого Рога
Утром 8 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в Днепропетровской области, из-за угрозы ракетного обстрела. Во время тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Жителей просили не снимать место "прилета".
Позже стало известно, что ракета попала в админздание, в котором, в частности, находился отдел полиции. Сначала глава МВД Игорь Клименко рассказал, что один полицейский погиб, 25 получили ранения.
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