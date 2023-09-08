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Количество раненых из-за обстрела Константиновки снова возросло

Фото: количество раненых из-за обстрела Константиновки Донецкой области увеличилось до 37 людей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела рынка в Константиновке Донецкой области, который произошел в среду, 6 сентября, ранения получили 37 человек. Стало известно еще о 4 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОГА.

"Удалось установить информацию относительно еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", - говорится в сообщении.

Обстрел Константиновки Донецкой области

Днем 6 сентября, российские оккупанты совершили обстрел Центрального рынка Константиновки Донецкой области. В тот момент на рынке было много людей.

Буквально сразу стало известно о жертвах и большом количестве пострадавших. Вчера МВД Украины уточнило количество жертв и раненых из-за удара по Константиновке - 16 и 33 соответственно.

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Константиновка