Количество банкнот самого высокого номинала стремительно растет: сколько в кошельках украинцев

По данным НБУ, на одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет – номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

Больше уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Общее количество наличных

В наличном обороте Украины на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн. Это на 32,1 млрд грн. или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года (764,4 млрд грн).

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2024 года в наличном обороте Украины находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.