Несколько стран Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине, - Зеленский

Украинский лидер отметил, что есть очень хорошие новости из Франции.

"Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике", - указал Зеленский.

По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.

"Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, - Чехии, Испании, Швейцарии - о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей", - добавил президент.