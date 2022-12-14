Несколько стран Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине, - Зеленский

Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Украинский лидер отметил, что есть очень хорошие новости из Франции.
"Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике", - указал Зеленский.
По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.
"Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, - Чехии, Испании, Швейцарии - о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей", - добавил президент.
Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.
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