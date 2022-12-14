RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несколько стран Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что есть очень хорошие новости из Франции.

"Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике", - указал Зеленский.

По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.

"Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, - Чехии, Испании, Швейцарии - о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей", - добавил президент.

Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины