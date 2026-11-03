Несколько волн ракет, много дронов: в ВСУ назвали особенности ночной атаки РФ

Россия атаковала Украину несколькими волнами: около трех ночи летели баллистические ракеты, а под утро - крылатые. Враг бил по критической инфраструктуре и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.
"Атака произошла несколькими волнами: около трех ночи враг применил баллистические ракеты, а ближе к утру полетели крылатые", - рассказал Игнат.
По его словам, это были ракеты Х-101 по стратегической авиации "Искандер-К", а также баллистические "Цирконы", "Искандер-М" или КN-23. Еще противник использовал управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.
Игнат добавил, что накануне военные предупреждали о готовящемся массированном ударе. Об этом свидетельствовала активность стратегической авиации на аэродромах базирования.
"Этой ночью противник направил большое количество средств поражения именно по объектам критической инфраструктуры и энергетики", - подчеркнул спикер.
Сейчас идет атака реактивных дронов. Они заходят с севера и юга, в частности, через Одесскую, Николаевскую и Черниговскую области, и летят преимущественно на запад.
"К сожалению, для нас это уже, так сказать, привычный массированный удар, поэтому тактика применения противником в целом не изменилась", - сказал Игнат.
Враг учитывает, какие силы и средства могут привлечь силы обороны и воздушные силы. Также он учитывает дефицит боеприпасов, зенитных управляемых и авиационных ракет и погодные условия. Учитывая это, выбирает направления и маршруты.
Крылатые ракеты, запущенные с самолетов, в том числе из района Вологодской области, заходят через восточные регионы. Далее они двигаются к объектам, которые враг планирует атаковать.
Напомним, в ночь на 3 ноября Россия выпустила ракеты и 289 ударных дронов.
Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но ракеты и дроны попали на 23 локации.
Также РБК-Украина писала, что Минобороны РФ цинично отчиталось об ударах по энергетике.
В России заявили об атаке на теплоэлектростанции в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Одесские порты.