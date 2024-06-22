Коврики для авто: почему так важно не ошибиться с выбором

Этот защитный аксессуар и атрибут домашнего уюта в салоне авто может превратиться в опасного вредителя, который портит нервы и угрожает безопасности движения. На что смотреть при выборе ковриков?

Для полного понимания темы разговора скажем, что на этот раз подразумеваются коврики, которые укладываются перед каждым сиденьем – поверх штатного сплошного ковра, закрепленного на полу еще на конвейере автозавода. Сугубо теоретически, этого заводского ковра могло бы вам и хватить, ведь он красиво облегает все изгибы низа салона, достаточно крепкий, не пропускает воду и вдобавок хорошо играет роль шумоизоляции. Но есть, как говорится, нюансы.

Для чего нужны коврики

Возможно, это не всегда добавляет интерьеру эстетики, но в нашей стране принято иметь на родном покрытии компактные съемные коврики. Которые не жалко испачкать глиной, песком, снегом с солью и другими случайными и нежелательными компонентами. И которые можно при каждой мойке машины постирать под струей воды.

В связи с темой грязи и влаги отметим, что важная особенность дополнительных ковриков, особенно зимних, заключается в их способности содержать мусор и влагу. Так, чтобы грязь с водой не распространялась по салону, и в частности не проникала под низ на штатное покрытие. Ведь проще вытащить из-под ног коврик и вытряхнуть его в отведенном месте, чем мыть и чистить прикрепленный к кузову большой родной ковер.

Какими должны быть коврики

Кроме упомянутого выше свойства содержать разного рода грязь, коврики должны быть удобными. Вопрос в том, что рядом с ними расположены ваши педали, а неправильно рассчитанный коврик может постоянно забиваться под акселератор или тормозную педаль, препятствуя их полному ходу вниз. Еще один неприятный сюрприз – водительский коврик может съехать в сторону вместе с вашей ступней, и вы, извините, не попадете ногой в педаль так, как привыкли.

Такие события отвлекают водителя от управления, а в нештатной ситуации могут откровенно помешать – например, когда приходится быстро реагировать педалями на появление препятствия на дороге. Качественные коврики обеспечивают самые простые способы очистки – обработкой пылесосом, встряхиванием или мойкой водой.

Главные требования к коврикам

При выборе неоригинальных ковриков лучше иметь готовый набор критериев:

Геометрия. Каждая часть комплекта должна покрывать ту зону пола, где обычно находятся ступни водителя и пассажиров. Не должно быть складок, потому что они наверняка будут препятствовать или как минимум отвлекать водителя при нажатии педалей;

Каждая часть комплекта должна покрывать ту зону пола, где обычно находятся ступни водителя и пассажиров. Не должно быть складок, потому что они наверняка будут препятствовать или как минимум отвлекать водителя при нажатии педалей; Крепление. Передним коврикам обычно необходима фиксация, по крайней мере, для водительского она обязательна. Это может быть крепление к штатным крючкам или пластиковым упорам на полу, шероховатая оборотная сторона, цепляющаяся к "пушистому" штатному ковру. Если коврик достаточно жесткий, он может держаться на месте за счет распирания между подиумами сидений и центральным туннелем;

Передним коврикам обычно необходима фиксация, по крайней мере, для водительского она обязательна. Это может быть крепление к штатным крючкам или пластиковым упорам на полу, шероховатая оборотная сторона, цепляющаяся к "пушистому" штатному ковру. Если коврик достаточно жесткий, он может держаться на месте за счет распирания между подиумами сидений и центральным туннелем; Водостойкость . Важно, чтобы основа коврика не пропускала через себя воду, потому что если вдруг в штатном покрытии появится случайное отверстие, через него на металл кузова попадет влага с ног – и в этом сокровенном пространстве создаются идеальные условия для развития коррозии.

Кратко

Понять, насколько отвечает интересующий вас комплект вышеприведенным требованиям, на глаз невозможно. Поэтому, во-первых, очень желательна примерка к вашей машине, а во-вторых, уверенность в том, что шьет эти изделия ответственное предприятие, не экономящее на материалах. Удачным (хотя и не дешевым) решением обычно оказывается покупка ковриков в официальном дилерском центре, где предложат вариант именно под вашу модель и как минимум – безопасный с точки зрения соседства с педалями.