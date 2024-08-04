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В каких случаях необходима экстренная вакцина: объяснение Минздрава

Воскресенье 04 августа 2024 23:59
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В каких случаях необходима экстренная вакцина: объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вакцинация по Национальному календарю прививок защищает детей и взрослых от многочисленных инфекций. Существует немало случаев, когда возникает необходимость в экстренной прививке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Столбняк

В случае нарушения целостности кожи или слизистых оболочек из-за травмы, обморожения, укуса животного - врач может рекомендовать экстренную вакцинацию от столбняка. Это особенно важно, если вы или ваш ребенок не вакцинированы или прошло более 5 лет со времени последней прививки.

Бешенство

Люди, которые были укушены животным с подозрением на бешенство, также нуждаются в немедленной вакцинации. Даже незначительные царапины или следы слюны животного являются основанием для обращения к врачу в ближайший травмпункт.

Корь

Экстренная прививка может быть необходима для детей и взрослых, которые не были привиты или не болели корью, после контакта с больным человеком.

"Рекомендацию по экстренной вакцинации может предоставить только врач при осмотре или консультации. Это не задача для Google, подруги или Facebook. Врач учтет все факторы, связанные с вашим состоянием здоровья и хроническими заболеваниями", - пишет Минздрав.

Если же вы или ваш ребенок не вакцинированы от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы - необходимо проконсультироваться с семейным врачом в случае контакта с больным человеком.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Минздраве развеяли миф о том, что прививка необходима только детям.

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Министерство здравоохранения Украины
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