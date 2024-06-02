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В каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов: ответ Госпродпотребслужбы

Фото: чем опасны покупки в Интернете у физических лиц (freepek.com)
Автор: Ярослава Борзова

Когда потребитель покупает товары и услуги через Интернет у физических лиц, он может столкнуться с проблемами защиты своих прав, если продукт окажется некачественным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что платформы общего доступа и доски объявлений в сети Интернет являются страницами для размещения объявлений, в том числе и объявлений физических лиц (граждан), не являющихся субъектами хозяйствования.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что в случае приобретения гражданином товара или заказа услуги у другого физического лица, их взаимоотношения не подпадают под регулирование Закона Украины "О защите прав потребителей".

Поэтому у ведомства отсутствуют правовые основания для принятия каких-либо мер к таким продавцам.

В то же время, в сообщении напоминают, что субъектами хозяйствования являются:

  • хозяйственные организации - юридические лица, а также другие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке, и имеющие наименование, содержащее информацию о его организационно-правовой форме (ООО, ЧП, АО, ПАО и т.п.);
  • граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели (ФЛП).

В Госпродпотребслужбе призвали потребителей сознательно подходить к выбору товара и заказу услуг, поскольку полномочия по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально в соответствии с требованиями законодательства.

Права потребителей

Недавно мы рассказывали, как добиться денег за некачественный товар.

Также Госпродпотребслужба давала рекомендации относительно того, что следует знать потребителям при покупке продуктов на вес.

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