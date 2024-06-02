В каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов: ответ Госпродпотребслужбы

Когда потребитель покупает товары и услуги через Интернет у физических лиц, он может столкнуться с проблемами защиты своих прав, если продукт окажется некачественным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что платформы общего доступа и доски объявлений в сети Интернет являются страницами для размещения объявлений, в том числе и объявлений физических лиц (граждан), не являющихся субъектами хозяйствования.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что в случае приобретения гражданином товара или заказа услуги у другого физического лица, их взаимоотношения не подпадают под регулирование Закона Украины "О защите прав потребителей".
Поэтому у ведомства отсутствуют правовые основания для принятия каких-либо мер к таким продавцам.
В то же время, в сообщении напоминают, что субъектами хозяйствования являются:
В Госпродпотребслужбе призвали потребителей сознательно подходить к выбору товара и заказу услуг, поскольку полномочия по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально в соответствии с требованиями законодательства.
Недавно мы рассказывали, как добиться денег за некачественный товар.
Также Госпродпотребслужба давала рекомендации относительно того, что следует знать потребителям при покупке продуктов на вес.
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