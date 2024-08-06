При каких условиях населенный пункт начнут восстанавливать за счет бюджета: в ВР назвали критерии

Решение о восстановлении населенных пунктов, полностью уничтоженных в результате российской вооруженной агрессии, может приниматься в зависимости от того, сколько жилья там осталось, вернется ли туда хотя бы 50% населения, проживавшего там до войны, и будет ли там водоснабжение, отопление и электроэнергия

Об этом заявила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Это только пример возможных критериев для отбора. Сейчас идет доработка этого перечня, а финальный список определит Кабмин по итогам этих доработок.

По ее словам, в настоящее время продолжается доработка проекта закона "Об основных принципах восстановления", учитывая предложения всех стейкхолдеров.

Первоочередной задачей является разработать критерии, по которым будет определяться статус населенных пунктов, которые либо значительно повреждены, либо полностью разрушены. Без этого этапа невозможно подойти к обсуждению принципов их восстановления и потенциала будущего.

"Для создания действительно эффективного законодательства о восстановлении, нам нужно четко прописать в рамочном законопроекте, какие именно населенные пункты будут признаны непригодными для обеспечения жизнедеятельности населения. То есть, полностью разрушенными. Дополнительные критерии для их определения установит Кабмин", - пояснила Елена Шуляк.

Парламентария добавила, что при подготовке наработок законопроекта предлагалось несколько вариантов таких критериев. Первый – определенный процент уничтоженной или значительно поврежденной жилой недвижимости того или иного населенного пункта. Другой из предложенных критериев – определенный процент имеющейся критической инфраструктуры в нем, поскольку от этого будет зависеть возможность или невозможность получения его жителями таких базовых услуг как электроэнергия, газ, водоснабжение, водоотвод, горячая вода, отопление и т.д.

"Но подчеркну, что над вариантами критериев для признания соответствующего статуса населенного пункта мы еще будем работать и готовы прислушаться ко всем актуальным предложениям и замечаниям", - отметила Шуляк.

Нардеп отметила, что механизм присвоения статуса тому или иному населенному пункту будет инициироваться снизу. То есть поселковый городской совет или военная администрация будет обращаться непосредственно в Министерство восстановления с просьбой инициировать перед Кабмином присвоение своему населенному пункту соответствующего статуса.

В ответ Минвосстановления должно создать соответствующую комиссию, которая рассмотрит историю этого населенного пункта с учетом соответствия этим критериям. И только после определения статуса будет приниматься решение о восстановлении и того, каким оно будет – первоочередным или нет, или вообще решение будет не в пользу населенного пункта.

Согласно наработкам в законопроект об основных принципах восстановления, на окончательное решение о возможности восстановления населенного пункта могут влиять:

степень разминирования населенного пункта;

Стратегическая или экономическая важность населённого пункта для страны (важные транспортные узлы, производственные центры, торговые узлы, туристические места, образовательные и научные учреждения);

Важность населенного пункта для местного сообщества по другим причинам.

Шуляк отметила, что участники публичных консультаций предлагали и другие критерии, которые, по их мнению, должны быть первоочередными. В частности, речь идет о проценте людей, которые вернутся в свои дома, или останутся там.

"То есть о проценте людей, которые намерены вернуться в населенный пункт, если его восстановят. Сегодня предложили, чтобы положительное решение по восстановлению принималось при условии, что в населенный пункт вернется не менее 50% его жителей. Кроме этого, это должны быть, условно, трудоспособные люди. То есть те, кто способен развивать общину, бизнес в ней, платить налоги. Участники публичных консультаций предложили, чтобы их вернулось не менее 25%", - сообщила председатель комитета градостроительства.

Она добавила, что отдельно следует разработать критерии по решению о восстановлении или не восстановлении для небольших сел. Нардеп объяснила - в таком населенном пункте и до войны могло не быть инженерной инфраструктуры типа отопления, горячей воды и т.д. Также в нем и до войны могли проживать в основном пожилые люди. Поэтому если решение о восстановлении будет приниматься только с учетом предложенных выше критериев, оно будет не в пользу таких сел.

"Но это ограничивает граждан, поэтому эти критерии мы будем определять и прописывать отдельно. Наши села столь же важны, как и наши города. Они - сердце Украины, поэтому восстанавливать их важно", - подытожила Шуляк.